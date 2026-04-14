La conferencia de presidentes de la APF propone a Andorra para formar parte de su 'Bureau'

Marc Magallón ha representado Andorra en la Conferencia de Presidentes de la APF - CONSELL GENERAL

La designación se validará durante la próxima asamblea plenaria

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)

La conferencia de presidentes de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF) ha propuesto a Andorra para formar parte de su 'Bureau'.

Según ha informado este martes el Consell General en un comunicado, la candidatura cuenta con la mayoría de los votos de los presidentes de las secciones de la Región Europa presentes en la reunión, como la sección de Polonia, que se ha manifestado públicamente a favor del Principado.

El anuncio de la candidatura lo ha hecho la delegada de la Región Europa, Anne Lambelin, durante la primera jornada de la Conferencia de Presidentes de la Región Europa de la APF.

El encuentro se ha celebrado en Varsovia este lunes y martes y en él ha participado el presidente de la sección Andorra de la APF, el conseller general (parlamentario), Marc Magallón.

La designación se tendrá que validar durante la próxima asamblea plenaria de la APF, que tendrá lugar en Youndé (Camerún), del 7 al 12 de julio y en caso de que la propuesta prospere, Andorra pasará a formar parte por primera vez del 'Bureau', que vela por la ejecución de las decisiones de la sesión plenaria.

Esto supone un "hito histórico" para la sección andorrana y será un nuevo paso en la consolidación del compromiso firme y la implicación activa con la francofonía, así como en el refuerzo de su presencia y proyección en el sí de las instancias internacionales de la organización.

En el encuentro también se han verificado las cuentas del ejercicio presupuestario de 2025, un punto en el que Magallón ha colaborado con la sección de Suiza y con el secretariado de la Región Europa de la APF para llevar a cabo la verificación de las cuentas de la región, que se aprobarán en la próxima Asamblea Regional Europa que se celebrará en otoño.