El Consell General de Andorra recibe el borrador para el referéndum sobre el acuerdo con la UE

En la reunión del pacto de Estado se han detallado los avances de la presidencia danesa

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)

Los representantes del pacto de Estado para el acuerdo de asociación entre Andorra y la Unión Europea han cerrado este jueves el decreto que regula el reglamento sobre el referéndum consultivo sobre este acuerdo y lo han entregado al Consell General (Parlamento) para que lo analice.

En un comunicado, el Gobierno andorrano ha explicado los detalles de la última reunión del pacto de Estado, que ha retomado la periodicidad quincenal de seguimiento del avance del acuerdo.

En el encuentro, el jefe de Ejecutivo andorrano, Xavier Espot, ha informado de los "intensos" trabajos llevados a cabo por la presidencia danesa para cerrar las posiciones de los Estados sobre el proyecto y avanzar lo más rápidamente posible hacia una decisión de firma.

Concretamente, el Gobierno ha puesto en conocimiento de los representantes del pacto que los Estados han cerrado durante el verano la revisión de los aspectos relacionados con los servicios financieros, incorporando ajustes de carácter jurídico fruto de los debates entre los Estados miembros.

Con estos dos elementos se da por cerrada la revisión del texto y el Consejo de la UE tiene previsto centrar las próximas reuniones en la naturaleza jurídica del acuerdo, el último punto que falta por cerrar.

Una vez se cierre esta etapa, Andorra, San Marino y la UE procederán a la firma del texto definitivo y cada parte iniciará su procedimiento de ratificación, que en el caso de Andorra irá precedida por la organización de un referéndum una vez que el Parlamento Europeo haya aprobado el texto.

Como es habitual, los representantes del pacto también han abordado la evolución del proyecto de acuerdo de gestión de fronteras, las negociaciones del cual continuaran avanzando en las próximas semanas.