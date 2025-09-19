El Consell General de Andorra recibe el borrador para el referéndum sobre el acuerdo con la UE

En la reunión del pacto de Estado han detallado los avances de la presidencia danesa

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)

Los representantes del pacto de Estado para el acuerdo de asociación de Andorra con la Unión Europea han cerrado el decreto que regula el reglamento sobre el referéndum consultivo y lo han entregado al Consell General (Parlamento) para que lo analice.

Lo ha anunciado el Gobierno en un comunicado este jueves en el que da detalles sobre la última reunión del pacto de Estado, que ha retomado las reuniones quincenales de seguimiento del avance del acuerdo.

En la reunión, el jefe de Gobierno, Xavier Espot, ha informado de los "intensos" trabajos llevados a cabo por la presidencia danesa para cerrar las posiciones de los Estados sobre el proyecto y avanzar lo más rápidamente posible hacia una decisión de signatura.

Concretamente, el Gobierno ha puesto en conocimiento de los representantes del pacto que los Estados han cerrado durante el verano la revisión de los aspectos relacionados con los servicios financieros, incorporando ajustes de carácter jurídico fruto de los debates entre los estados miembros.

REVISIÓN CERRADA

Con estos dos elementos se da por cerrada la revisión del texto y el Consejo de la UE tiene previsto centrar las próximas reuniones en la naturaleza jurídica de la cuerdo, el último punto que falta por cerrar.

Una vez se cierre esta etapa, Andorra, San Marino y la UE procederán a la firma del texto definitivo y cada parte iniciará su procedimiento de ratificación, que en el caso de Andorra irá precedida por la organización de un referéndum una vez el Parlamento Europeo haya aprobado el texto.

Como es habitual, los representantes del pacto también han hecho el punto de situación en relación con el proyecto de acuerdo de gestión de fronteras, las negociaciones del cual continuaran avanzando en las próximas semanas.