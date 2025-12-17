El Copríncipe de Andorra destaca la diplomacia andorrana en la lucha por la paz en el mundo

El Copríncipe brindando con las autoridades andorranas. - CONSELL GENERAL

Josep-Lluís Serrano Pentinat celebra su primera recepción navideña al pueblo andorrano

LA SEU D'URGELL (LLEIDA) 17 (EUROPA PRESS)

El obispo de La Seu d'Urgell (Lleida) y Copríncipe episcopal de Andorra, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha destacado el trabajo diplomático desarrollado por el Principado a lo largo de su historia y considera que puede ser de utilidad para luchar por la paz en el mundo.

Según ha manifestado en el discurso que ha pronunciado durante su primera recepción de Navidad al pueblo andorrano en el Palacio episcopal de la Seu d'Urgell, los andorranos y andorranas son "un actor favorable" al desarrollo y a la paz en el mundo, al respeto al derecho internacional y a la cooperación entre naciones.

Serrano ha señalado que Andorra ha desarrollado su diplomacia estableciendo, manteniendo e impulsando relaciones con otros estados y actores internacionales, lo que le ha permitido conseguir una "creciente relevancia" promoviendo su cultura, valores y políticas.

Igualmente, ha indicado que Andorra quiere seguir caminando en la comunidad internacional "como la estrella de Navidad que iluminaba los pastores" y ser cada día más un espacio de prosperidad y de paz que no deje nadie atrás en un mundo donde cada día hay mas conflictos bélicos abiertos.

Según el Copríncipe episcopal, a medida que los problemas globales ser resuelvan, la colaboración y la diplomacia multilateral serán "más necesarias" para abordar desafíos como el cambio climático, la migración forzada y la seguridad cibernética.

Bajo su punto de vista será necesaria capacidad de adaptación a las nuevas realidades y trabajar junto "con un espíritu de cooperación", fomentando la educación inclusivo y el entendimiento intercultural para avanzar hacia un mundo más pacífico y colaborador.

Serrano ha querido hacerse suyas las consignas del Papa León XIV para ser "actores de una paz desarmante y desarmada", que no esté basada en amenazas, miedo ni armas pero que sea capaz de resolver los conflictos y generar confianza mutua.

AGRADECIMIENTO

El obispo de Urgell también ha mostrado su agradecimiento por la acogida del pueblo andorrano y de sus instituciones y ha explicado que en los actos, encuentros y eventos civiles y eclesiásticos en que ha participado le han manifestado "afecto y adhesión al Coprincipado" con generosidad y alegría.

Igualmente, ha dejado clara su voluntad de servir con "respeto institucional" y acompañar a la comunidad nacional y sus instituciones para ejercer la misión que la Constitución le otorga para el bien común y para la soberanía del pueblo andorrano junto al Copríncipe francés.