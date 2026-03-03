El CRG y Andorra Recerca+Innovació colaborarán en investigación, innovación y transferencia

El director del CRG, Luis Serrano, y la gerente de Andorra Investigación + Innovación (ARI), Marta Domènech, firmando el acuerdo - CRG

El Centro de Regulación Genómica (CRG) y Andorra Recerca+Innovació (ARI) han firmado un acuerdo marco para impulsar proyectos conjuntos de investigación, innovación y transferencia, según han informado este martes a través de un comunicado.

La alianza, que es la primera entre un instituto catalán y un organismo nacional de investigación pública fuera de España, arranca con el Programa Talento en Genómica de la Montaña, un proyecto piloto para atraer científicos internacionales a Andorra y en el que se tratará la biodiversidad de montaña y la salud ambiental.

El programa prevé incorporar a dos investigadores junior con doble afiliación al CRG y al ARI durante tres años, los cuales trabajarán, principalmente, en Andorra, con estancias en Barcelona para acceder a infraestructuras especializadas.

El entorno pirenaico convierte a Andorra en un "laboratorio natural" por su diversidad de altitudes y ecosistemas, hecho que permitirá probar tecnologías genómicas y sistemas de monitorización ambiental en condiciones reales.

El acuerdo abre la puerta a una posible presencia estable del CRG en Andorra y a la creación de un instituto especializado en genómica de montaña; además, conectará la investigación andorrana con infraestructuras y proyectos europeos de biodiversidad.