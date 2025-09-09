Un equipo femenino de Andorra participará por primera vez en el Trial de las Naciones 2025

La Federació Motociclista d'Andorra presenta los equipos que irán al Trial de las Naciones 2025 - ANDBANK

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)

La Federació Motociclista d'Andorra ha presentado este martes los equipos que irán al Trial de las Naciones 2025, en el que por primera vez participará un equipo femenino en la categoría TDN Women.

Las pilotos serán Alèxia Lladó y Èlia Pascuet y el evento se celebrará Tolmezzo (Italia) los días 20 y 21 de septiembre, cerrando así el calendario de triales internacionales al aire libre de este año, según ha informado en un comunicado AndBank, donde se ha hecho la presentación.

Los pilotos que participarán en la categoría masculina International Trophy son Quim Altés, Valentí Cristina y Edgar García: los dos primeros ya tienen experiencia en el Trial de las Naciones, mientras que el último será su primera participación en esta competición internacional.

En cuanto a los mochileros, los seleccionados son Joan Miquel y Enric Sinfreu.

La selección andorrana viajará a Italia el viernes 19, el sábado 20 será el turno de los controles administrativos y técnicos, entrenamientos oficiales, visita de zona y desfile de los equipos en competición, y el domingo 21 tendrá lugar el Trial de las Naciones.