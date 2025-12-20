Espadaler visita el Barnahus de la Seu d'Urgell (Lleida) y ve el modelo como "referente" europeo

El conseller Ramon Espadaler visita el 'pessebre vivent' de la Seu d'Urgell (Lleida). - GOVERN

LLEIDA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha visitado este sábado la unidad Barnahus de la Seu d'Urgell (Lleida), donde ha destacado este modelo como "un referente europeo en la protección de infantes y adolescentes".

Espadaler se ha reunido con el equipo directivo y con la coordinadora de la Estratègia Barnahus, Pilar Aranda, en el marco de una visita institucional a la Seu d'Urgell que ha empezado con una visita al Ayuntamiento y al alcalde Joan Barrera.

La unidad Barnahus de la Seu d'Urgell, inaugurada en febrero de 2024, ha atendido 48 casos entre enero y septiembre de 2025, y forma parte de las 14 unidades existentes en Catalunya, que en el mismo periodo han atendido a 2.874 casos.

REUNIÓN CON EL OBISPO DE URGELL

El conseller también se ha reunido con el obispo de Urgell y copríncipe de Andorra, Josep-Luís Serrano, en el Museu Episcopal, en un encuentro que "ha permitido reforzar la colaboración institucional" entre la Conselleria y el arzobispado.

Espadaler también ha visitado el Oratorio Islámico de la Seu d'Urgell, donde se ha reunido con el presidente, Ahmed Kallouch, y con los miembros de la Junts, con los que intercambiado "impresiones sobre la realidad de la comunidad musulmana en la ciudad".

Finalmente, el conseller ha inaugurado la segunda edición del 'pessebre vivent' de la Seu d'Urgell junto a Barrera, Serrano y el presidente de la Associació Pessebre Vivent, Àlex Riba.