España garantiza a Andorra que no aplicará el sistema 'entry/exit' hasta abril

La ministra Ester Molné durante el desayuno navideño del Gobierno con periodistas - SFGA - CESTEVE

Molné señala que la decisión es resultado de la buena relación con el país vecino

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)

España ha comunicado a Andorra que finalmente no aplicará el nuevo sistema de control fronterizo 'entry/exit' hasta abril, según ha informado la ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, durante el desayuno de Navidad del Gobierno con los medios de comunicación, recoge el Gobierno en un comunicado.

De esta forma, España mantiene el calendario previsto inicialmente y deja sin efecto la intención anunciada hace unos meses de endurecer los controles a partir de febrero y que ha supuesto ciertas complicaciones para la contratación de temporeros extracomunitarios si no tenía su situación regularizada en el espacio Schengen.

Molné ha destacado que el cambio de opinión de España es fruto de la buena relación entre ambos gobiernos y de los contactos diplomáticos, a la vez que ha destacado que permitirá "acabar con toda normalidad" la temporada de invierno.

La ministra también ha explicado que, de forma paralela, se sigue negociando con la Unión Europea para definir cómo se implementará el sistema en las fronteras con Andorra, de la misma forma que se negocia con España y Francia para definir los acuerdos bilaterales.

Molné ha detallado que los cambios en la normativa migratoria que se aprobaron por el avance del 'entry/exit' finalmente no han tenido un gran impacto en las contrataciones, ya que "solo" un 10% de las autorizaciones de inmigración han sido rechazadas.

ALQUILER

Por otra parte, el jefe de Gobierno, Xavier Espot, y la ministra de Vivienda, Conxita Marsol, han explicado que el ejecutivo está trabajando en la desintervención progresiva a partir de 2027 de los contratos de alquiler, la mayoría congelados desde 2019.

La voluntad del ejecutivo es aplicar una política que garantice el derecho a la vivienda y una liberalización de los contratos "gradual y poco traumática" para la ciudadanía, levantando de forma contenida la intervención sobre los alquileres.