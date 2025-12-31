Espot: Desintervenir los alquileres en Andorra no supondrá subidas "desproporcionadas"

Espot durante su discurso de Fin de Año - SFGA

El jefe de Gobierno centra el discurso de Fin de año en la vivienda

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 31 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha garantizado este miércoles que la desintervención de los alquileres a partir de 2027 tendrá salvaguardas y mecanismos de seguimiento para evitar incrementos "desproporcionados" de los precios.

Espot lo ha dicho durante su discurso de Fin de Año, centrado sobre todo en la vivienda, además de otros temas de actualidad en el Principado, como la regulación de los flujos migratorios y el acuerdo de asociación con la UE.

Asegura que la desintervención gradual y progresiva de la prórroga forzosa de los contratos se hará con la "máxima seguridad jurídica y social" para todas las partes y haciendo lo posible para que el máximo de arrendatarios puedan quedarse en el mismo piso.

Además, ha recordado que en los últimos seis años el ejecutivo ha desplegado una política de vivienda que ha requerido una inversión pública "sin precedentes", con la adopción de medidas que considera valientes.

En paralelo, ha dicho que continuará el incremento del parque público de viviendas, que en 2027 ya llegará casi a los 500 pisos, y ha recordado la activación de nuevos programas, como el de adquisición de la primera vivienda con el aval del préstamo y el pago por parte del Gobierno de la totalidad de los intereses durante los primeros siete años.

Según Espot, son medidas que se toman para estar al lado de las familias, de los jóvenes y de las personas mayores porque, bajo su punto de vista, la vivienda no es solo un bien material, sino el sitio donde se construye el proyecto vital, donde se educan los hijos y donde hay que sentirse "seguros".

El jefe de Gobierno también ha citado el aumento demográfico y la apertura económica, dos elementos que han añadido presión al mercado de la vivienda, por lo que se ha presentado el proyecto de ley de continuidad y consolidación de las medidas para el crecimiento sostenible que debe permitir regular "más y mejor" los flujos migratorios.

ACUERDO DE ASOCIACIÓN

En su discurso, también ha dicho que el país vive un "momento clave" para el acuerdo de asociación con la UE, ya que en enero de 2026 está previsto que el Consejo de la Unión determine la naturaleza jurídica del mismo y apruebe su contenido.

Lo ve como una decisión "fundamental" para abrir la puerta a la firma del texto definitivo, que posteriormente pasará al Parlamento Europeo para ser ratificado y "solo entonces tal y como siempre nos hemos comprometido" se podrá convocar el referéndum previsto.

Espot ha añadido que es un proceso "complejo y largo" en que se debe garantizar la transparencia y la participación directa de la ciudadanía y donde debe prevalecer la responsabilidad y el sentido común --ha dicho-- porque Andorra necesita construir un futuro compartido con los países vecinos y con la UE.

Finalmente, ha recordado que durante 2025 se ha iniciado un proceso de reflexión colectiva llamado 'Tracem el futur d'Andorra en un món que canvia', que culminará en enero con la celebración de la asamblea ciudadana.

De hecho, durante marzo está previsto disponer de los resultados que se compartirán con la ciudadanía y con todas las fuerzas políticas para "mejorar la decisiones públicas" y preparar el país para los retos de los próximos decenios.