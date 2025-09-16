Global AM Hubs Summit reúne en Barcelona a 26 hubs y organizaciones europeas de impresión 3D

Primera jornada del Global AM Hubs Summit 2025 - CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Global AM Hubs Summit reúne en Barcelona a 26 hubs y organizaciones de fabricación aditiva (impresión 3D) de toda Europa y empresas proveedoras de tecnología de todo el espectro de la cadena de valor de esta industria.

El evento se celebra desde este martes y hasta el 18 de septiembre en el DFactory Barcelona, impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), informa la organización en un comunicado.

Esta cumbre congrega a hubs y organizaciones de impresión 3D de Austria, Países Bajos, Francia, España, Suecia, Alemania, Dinamarca, Andorra, Bulgaria, Grecia, Finlandia, Bélgica, Irlanda, Suiza, Turquía y Noruega.

Asimismo, cuenta con una zona de exposición con las últimas novedades que están transformando la fabricación aditiva, así como con conferencias y mesas redondas con la participación de 48 líderes industriales y expertos.

Además, la primera edición del evento ha servido para realizar el lanzamiento de (Add)liance, una alianza europea de hubs de impresión 3D creada para "vertebrar un marco estable y colaborativo en el sector".

El delegado del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha valorado de forma positiva la celebración del Global AM Hubs Summit en DFactory Barcelona y ha señalado que la creación de (Add)liance es un "hito histórico".

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha explicado que este evento supone, a su juicio, una magnífica ocasión para presentar el Distrito 4.0, "fruto de la visión estratégica del CZFB para liderar la transformación de la industria".