El Gobierno de Andorra aprueba el proyecto de ley para desintervenir los alquileres

Marsol explicando el proyecto de ley este miércoles. - SFGA / JAVILADOT

Los contratos sujetos a prorrogas se liberaran a lo largo de 4 años para "evitar tensiones"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA RPESS)

El consejo de ministros del gobierno de Andorra ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de arrendamientos de vivienda para el período 2027-2030 que pone las bases para desintervenir progresivamente los contratos de alquiler.

La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, ha explicado que el texto quiere ofrecer un escenario "estable, previsible y equilibrado" en un momento en que el Gobierno también acelera la ampliación del parque público de vivienda, informa el ejecutivo en un comunicado.

Marsol ha recordado que cerca de 20.000 contratos continúan sujetos a la prórroga forzosa legal aprobada a partir de 2019 y que dicha situación "excepcional" acabará entre 2027 y 2030, en función de la antigüedad y del precio por metro cuadrado.

Los contratos más antiguos y que tienen rentas más bajas serán los primeros a liberarse, mientras que los firmados entre 2019 y 2021 no lo harán hasta el final del período.

Según Marsol, la gradación pretende "evitar tensiones" sobre las familias y a la vez devolver progresivamente la normalidad al mercado de alquiler.

La ministra ha destacado que la clave del proyecto es el mecanismo que regula los incrementos y para impedir subidas repentinas e incentivar la continuidad de los arrendatarios, el Gobierno fija un sistema de cinco años de aumento progresivo que combina la evolución del IPC con un porcentaje adicional en función del precio por metro cuadrado del contrato saliente.

De esta forma las viviendas con rentas más bajas podrán ajustarse con un mayor incremento durante un período transitorio, mientras que los más próximos a los precios de mercado lo harán de forma "mucho más moderada".

INCREMENTOS PREVISTOS

Los incrementos máximos previstos oscilan entre IPC+1% y IPC+6%, así en los contratos por debajo de los 7 euros por metro cuadrado se podrán aplicar incrementos anuales de hasta IPC+6%.

En los contratos de entre 7 y 8 euros el metro cuadrado el incremento podrá llegar al IPC+5%, para los de entre 8 y 9 euros por metro cuadrado el aumento es de IPC+4% mientras que para las rentas más altas la actualización seria de IPC+1%.

Quedaran excluidos de la ley y se someterán al principio de libertad de pactos, entre otros, los contratos de alquiler de las viviendas firmadas a partir del 1 de enero de 2022, aquellos con un alquiler mensual superior a 2.500 euros, chalets o aquellas en que sea necesario realizar obras que impidan alquilar el piso.