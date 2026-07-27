Grup Andbank supera los 50.000 millones de volumen de negocio en España

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BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Grup Andbank ha superado "por primera vez" los 50.000 millones de euros de volumen de negocio en España en el primer semestre del año, un 17,4% más que a cierre de 2025, informa en un comunicado este lunes.

Ha detallado que, del total, Andbank España gestiona 32.500 millones, y que el neobanco MyInvestor suma otros 17.500 millones.

Del crecimiento registrado en el semestre (7.400 millones), 2.200 proceden del efecto mercado (la revalorización media de las carteras gestionadas) y 5.200 millones, de entradas netas de nuevo negocio y crecimiento de la inversión crediticia.

Andbank España cerró el periodo con una ratio CET1 del 21%, mientras que la de MyInvestor fue del 24%, y el banco ha explicado que estos datos "refuerzan la solidez financiera de las dos entidades y su capacidad para continuar impulsando el crecimiento".

La entidad ha añadido que la evolución "refleja el sólido posicionamiento del Grup Andbank en España", que ha dicho que está basado en un modelo de negocio centrado en el asesoramiento independiente, una oferta de inversión especializada y la propuesta digital de MyInvestor.