El Instituto de la Vivienda de Andorra atiende un 70% más de consultas en el primer semestre

La directora del INH en un acto oficial ante su sede. - SFGA / JAVILADOT

La mayoría de preguntas se refieren al parque público de vivienda o a actualizaciones de renta

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 9 (EUROPA PRESS)

El Instituto Nacional de la Vivienda de Andorra (INH, por sus siglas en catalán) ha atendido un total de 2.073 consultas durante el primer semestre de 2026, una cifra que representa un incremento del 70% respecto al mismo período de 2025.

Lo ha informado el INH en un comunicado en el que detalla que la cifra de consultas de los primeros seis meses de 2026 casi iguala el volumen total de consultas registrado durante todo 2025.

Las consultas más frecuentes han estado relacionadas con las viviendas del parque público, las actualizaciones de las rentas de los contratos, las ayudas públicas en materia de vivienda, las prórrogas de los contratos y el procedimiento para recuperar una vivienda para uso propio o familiar.

Según el INH, los cinco ámbitos citados concentran el 70% del total de las consultas recibidas entre el mes de enero y el de junio.

PERFIL DE USUARIO

En cuanto al perfil de los usuarios, el 39% de las consultas las hacen los arrendatarios, el 15% personas propietarias y el 46% restante inmobiliarias, gestorías, particulares y otros organismos.

Los meses con más actividad han sido enero y febrero, coincidiendo con las consultas relacionadas con la actualización de las rentas según el IPC, y junio, marcado por las novedades legislativas.

En relación con el programa de acceso a la primera vivienda de propiedad, aprobado en octubre de 2025, el INH ha gestionado 157 consultas durante el primer semestre y desde el inicio del programa se han presentado 38 solicitudes, lo que se ve como una confirmación del interés de la ciudadanía por esta ayuda.