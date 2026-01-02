El IPC avanzado de Andorra en diciembre se sitúa en el 2,7%

Archivo - Ciudadanos con bolsas de la compra en Andorra. - GOVERN D'ANDORRA - Archivo

El índice se reduce una décima respecto al mes de noviembre

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)

La variación interanual estimada del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de diciembre en Andorra es del +2,7%, según el cálculo del indicador avanzado que ha hecho público este viernes el departamento de Estadística.

Dicho indicador representa un cálculo previo del IPC que incluye el 99% de los precios de diciembre entrados y, en caso de confirmarse, disminuiría una décima respecto al índice del mes de noviembre, que fue del +2,8%.

Según el comunicado de Estadística, el comportamiento del índice es debido, principalmente, al decrecimiento de los precios de los grupos 'Transportes' y 'Vivienda, agua, gas, electricidad y otros combustibles'.

Estadística recuerda que el indicador avanzado proporciona únicamente una información orientativa y por lo tanto, no tiene por que coincidir necesariamente con el dato definitivo del IPC, que está previsto que se publique el 15 de enero.

El IPC es el indicador de referencia para actualizar el salario mínimo, para el incremento de sueldo para los trabajadores públicos así como para aquellas empresas que deciden aplicarlo o para actualizar los alquileres.

SUELDO MÍNIMO

Cabe recordar que el Gobierno ya anunció que el sueldo mínimo se incrementaría de forma obligatoria el doble del IPC siempre que la cifra no superara el 3%, por lo que si el dato se confirma, finalmente el aumento será del 5,4% y situará el salario mínimo de 2026 en 1.525 euros.

En comparación con los países vecinos, el IPC avanzado de Andorra de diciembre se sitúa por debajo del índice avanzado de España, que es del +2,9%, mientras que en el caso de Francia no se conocerá la cifra avanzada hasta el 6 de enero.