Jordi Pujol no está en condiciones de declarar en el juicio en la Audiencia Nacional, según forenses

Archivo - El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a su llegada a la izada de la senyera, a 10 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, no está en condiciones de declarar en el juicio que empieza el 24 de noviembre en la Audiencia Nacional para juzgar a su familia por su fortuna en Andorra, según ha podido saber Europa Press de fuentes cercanas al caso.

El pasado jueves, médicos forenses de los juzgados de Barcelona se desplazaron hasta el domicilio del expresidente y le realizaron varias pruebas cognitivas para determinar si está en condiciones de enfrentarse al juicio, que durará 6 meses.

En las conclusiones del informe, que desde principios de semana está en la Audiencia Nacional, se concluye que el expresidente no está en condiciones ni de desplazarse hasta Madrid ni de declarar porque no dispone de la capacidad procesal para defenderse.