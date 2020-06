Jordi Pujol recuerda que Cuyàs no le retiró su amistad pese a su confesión

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha recordado que el periodista Manuel Cuyàs, que escribió sus memorias y que falleció el lunes a los 67 años, no le retiró su amistad pese a confesar, el 25 de julio de 2014, que tenía dinero en Andorra sin declarar procedente de una herencia de su padre.

"El caso es que no me retiró su amistad. Y que me hizo compañía. Quizá por compasión o porque siguió valorando otros aspectos de mi vida. Y eso es muy de agradecer. Porque en tiempos de desconsuelo conviene no estar solo", ha recalcado en un artículo de este martes en El Punt Avui recogido por Europa Press.

Según Pujol, Cuyàs no recogió en sus memorias lo que reveló el verano de 2014 porque lo desconocía, además de asegurar que no preveía que su confesión pudiera tener el desarrollo que tuvo.

"Esto fue culpa mía. Él no sabía nada. Y le dolió mucho. Mucho. Le dolió mi caída. Mucho más que ser objeto de algunas críticas del mundo político y periodístico", ha subrayado.

También ha explicado que conocía poco a Cuyàs cuando en el año 2005, tras leer un reportaje suyo sobre 30 jóvenes del Maresme, quedaron, hablaron y le pidió que escribiera sus memorias.

Tras asegurar que no le sorprendió la muerte de Cuyàs, con quien no pudo hablar las dos últimas veces que le telefoneó y sí con su esposa, ha admitido que le ha impresionado mucho.

Le ha agradecido que conservara la esperanza porque, pese a que lamentaba la actual situación de Catalunya, mantuvo "en todo momento su confianza en el país".

"Gracias, Cuyàs, porque además de todo esto siempre tuviste un aire pulcro y de señor. Como ya tenía tu padre", ha elogiado.