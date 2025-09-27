L'Hospitalet (Barcelona) hace peatonal la calle Prat de la Riba por un día como prueba piloto

La calle durante este sábado - AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha habilitado la calle Prat de la Riba como peatonal este sábado de 10 a 21, dentro de una prueba que tendrá una segunda jornada el 11 de octubre en la calle Marcel·lí Esquius.

El proyecto piloto 'Recuperem els carrers', incluido en el pacto de presupuestos con el grupo municipal LHECP-C, transforma espacios públicos en lugar de paseo y convivencia, por lo que un tramo de esta calle (entre Fabregada y Da Vinci) ha cortado el tráfico y se han organizado actividades lúdicas y culturales.

El 11 de octubre, se hará lo mismo en la calle Esquius (entre Severo Ochoa y Andorra, en el barrio de Pubilla Cases), también de 10 a 21.

Además de promover actividades (también infantiles), otro objetivo es fomentar una movilidad activa, mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación acústica e impulsar el comercio de proximidad y la restauración.

Después de estas dos jornadas se evaluará el funcionamiento y la satisfacción de ciudadanía y comerciantes a través de encuestas, y se estudiará repetirlo una vez al mes y extenderlo a otros barrios si los resultados son positivos.