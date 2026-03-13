Macron pide a Andorra luchar por "todos" los derechos de las mujeres

Macron durante su visita al Principado en 2019. - SFGA / CESTEVE

El copríncipe lo dice en su mensaje para celebrar el día de la Constitución

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 13 (EUROPA PRESS)

El copríncipe francés de Andorra, Emmanuel Macron, ha pedido al Principado continuar luchado por "todos" los derechos de las mujeres en su mensaje para conmemorar el día de la Constitución andorrana (14 de marzo).

De esta forma, sin nombrarlo explícitamente, el copríncipe pone encima de la mesa el debate sobre la despenalización del aborto que hace años que se arrastra en el país y que está de actualidad porque el Gobierno está negociando con la Santa Seda una formula para conseguir dicho objetivo.

En la salutación publicada este viernes en los medios de comunicación, Macron recuerda que la Constitución consagra el conjunto de derechos y libertades basados en principios fundamentales como la inviolabilidad de los derechos y la igualdad de todos ante la ley.

Unos principios que señala que no siempre se respetan, citando como ejemplo los derechos de las mujeres, que restan "ignorados si no menospreciados" en algunas regiones lejanas pero también dentro de nuestra sociedad.

Según Macron, el día de la Constitución invita a continuar luchando con coraje y determinación por los derechos de las mujeres, "todos sus derechos", añade, para conseguir el objetivo de garantizar su libertad, autonomía y su pleno rol dentro de la sociedad.

Por otra parte, el copríncipe también apunta que teniendo en cuentas las tensiones que presenta el contexto internacional, "es más importante que nunca" que Andorra consolide sus vínculos con la UE.

Bajo su punto de vista, la UE es un "factor esencial de estabilidad política y de seguridad colectiva" y recuerda que el derecho es la piedra angular -palabras literales- del proyecto europeo.

Andorra celebrará este sábado 14 de marzo el 33 aniversario de su Constitución, con una jornada de puertas abiertas al Consell General (Parlamento) y una recepción oficial con presencia de autoridades del país y todo el cuerpo diplomático acreditado en el Principado.