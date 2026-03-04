Macron visitará Andorra el 27 y 28 de abril y ofrecerá un discurso a la población

Discurso de Macron ante los andorranos en su visita al país en 2019.- SFGA/CESTEVE

El copríncipe francés no visitaba el Principado desde 2019

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 4 (EUROPA PRESS)

El copríncipe francés de Andorra, Emmanuel Macron, visitará de forma oficial el Principado los próximos 27 y 28 de abril, acompañado por su esposa, Brigitte Macron, y ofrecerá un discurso a la población.

Lo ha anunciado este miércoles el ministro portavoz, Guillem Casal, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, explicando que se trata de la reprogramación de la visita que el copríncipe tenía prevista para mediados de octubre de 2025 y tuvo que aplazar por la situación política que vivía Francia en ese momento.

Según ha detallado Casal, se retoma el programa previsto para octubre, que incluye reuniones bilaterales con el jefe de Gobierno, Xavier Espot, y con el copríncipe episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat.

Además, por primera vez, los embajadores acreditados en Andorra, cerca de unos quince, tendrán la ocasión de presentar las cartas credenciales al mismo tiempo a los dos copríncipes.

El programa de la visita de Macron, que incluirá visitas a escuelas del país, también tendrá dos momentos institucionales destacados el martes 28 al mediodía: una sesión solemne en el Consell General (Parlamento) y un parlamento ante la ciudadanía en la plaza del Poble.

ÚLTIMA VISITA EN 2019

Además, aprovechando la coincidencia de los dos copríncipes, el Gobierno ha previsto condecorar a Macron y Serrano con la Creu dels Set Braços, la distinción de rango más alto del Principado.

La última visita de Macron tuvo lugar en setiembre de 2019, siguiendo la tradición histórica de hacer una visita al Principado durante cada mandato, y en esa ocasión el copríncipe hizo una cena de autoridades y visitó todas la parroquias (municipios) antes de hacer el discurso ante la ciudadanía.