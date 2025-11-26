Mas ve pactos "de país" en inmigración, vivienda y financiación a que Junts y PSC podrían llegar

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha reivindicado llegar a pactos en "grandes temas de país" como inmigración, vivienda, financiación y fiscalidad entre el Govern y el principal partido de la oposición, Junts, y ha apuntado que el auge de Aliança Catalana (AC) puede ser un fenómeno con efecto de efervescencia.

En una entrevista de este miércoles en 'La 2 Cat' recogida por Europa Press ha sumado también a los temas de pacto la estabilidad del sistema educativo y del sanitario --del cual ha criticado su "déficit importante cada año"-- y ha incidido en que dichos pactos es lo que, según él, se debería conseguir y no lo que dice que Junts tenga que hacer.

Preguntado por el empate entre Aliança Catalana (AC) y Junts en unas próximas elecciones catalanas según la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), ha señalado que el barómetro recoge la sensación de la población que los partidos tradicionales no dan una "respuesta adecuada" a los fallos que pueda tener el sistema político-institucional, que ubica en ámbito del trabajo y salarios.

Ha instado a Junts a reaccionar ante el resultado de las encuestas y ha subrayado que la tendencia de los posconvergentes es "claramente a la baja".

Ha rechazado los cordones sanitarios y ha asegurado que el partido de Sílvia Orriols expone posturas que su partido --la extinta CDC-- ya subrayaba: "Ya decíamos en ese momento cosas como no cabe todo el mundo en un país como Catalunya. Esto lo decíamos hace 20 años", y expresado que con la inmigración en Catalunya hay un gran descontrol, textualmente.

JUICIO A PUJOL

Sobre el juicio al expresidente Jordi Pujol y parte de su familia por presuntamente ocultar dinero en Andorra que ha arrancado este lunes, ha manifestado que es una "injusticia de la justicia" que Pujol, a sus 95 años, tenga que participar en el juicio.

Preguntado por si ya se ha afiliado a Junts, lo ha negado y ha explicado que "todavía hoy" se siente más cómodo en su papel institucional de expresidente.