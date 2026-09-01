Los Mossos investigan a 2 conductores por conducir a más de 180 km/h en Batea (Tarragona)

La motocicleta que circulaba a 201 km/h. - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan por un delito contra la seguridad viaria a 2 personas que conducían un turismo a 180 km/h y una motocicleta a 201 km/h en un tramo limitado a 90 km/h en Batea (Tarragona).

El primer caso se produjo la tarde del 28 de agosto, cuando los agentes detectaron un turismo con matrícula andorrana circulando a 180 km/h mientras efectuaban un control de velocidad.

Dos días más tarde, el 30 de agosto, en el mismo punto de control, los agentes interceptaron la motocicleta que circulaba a 201 km/h.

Los Mossos instruyeron diligencias penales contra ambos conductores por un presunto delito contra la seguridad viaria por conducción a una velocidad penalmente punible.

Los controles formaban parte del dispositivo especial de tráfico desplegado en motivo de la celebración del Gran Premio de Alcanyís de motociclismo, con el objetivo de garantizar la seguridad viaria en los principales ejes de acceso usados por los aficionados.