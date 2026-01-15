El Museo Thyssen de Andorra se trasladará a la avenida Meritxell y dispondrá de zona inmersiva

Guillermo Cervera, Mònica Bonell y Cesar Marquina durante la firma del convenio - GOVERN

El equipamiento ocupará dos plantas subterráneas de la nueva sede de Andorra Telecom

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)

El Museo Thyssen de Andorra dejará el espacio que ocupa actualmente en Escaldes-Engordany para trasladarse a Andorra la Vella, concretamente al edificio Node --en plena avenida Meritxell-- que acogerá la nueva sede de Andorra Telecom.

Así lo estipula el convenio que han firmado este jueves el Gobierno andorrano, Andorra Telecom y la Fundació Museand, gestora del Museo Carmen Thyssen Andorra, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

La ministra de Cultura andorrana, Mònica Bonell, ha destacado que con el nuevo convenio se materializa la colaboración entre instituciones para contribuir "al desarrollo del Principado" desde la vertiente cultural y vinculado en el ámbito tecnológico.

Según Bonell, se trata de un proyecto que permitirá ampliar la capacidad expositiva, ofrecer nuevos formatos artísticos y posicionar Andorra en un segmento cultural "de alto interés internacional", el de las artes digitales e inmersivas.

El traslado está previsto para cuando terminen las obras de construcción del edificio Node, a finales de 2026, y el museo dispondrá de un espacio de 961,81 metros cuadrados distribuidos en dos plantas que serán "totalmente independientes" de las dependencias de la compañía de telecomunicaciones.

El nuevo convenio tiene una vigencia de 10 años y será Andorra Telecom quién asuma, por ahora, la inversión para adecuar el espacio.

Posteriormente la fundación Museand le retornará el dinero a razón de pagos de entre 30.000 y 40.000 euros mensuales --son cifra aproximadas porque aún no se han licitado todas las obras-- durante toda la vigencia del convenio.

NUEVO ESPACIO

El conservador general de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza, Guillermo Cervera, ha detallado que el equipamiento tendrá una sala dedicada a una exposición permanente --cambiando el proyecto actual basado en exposiciones temporales-- y una sala inmersiva.

Cervera ha explicado que el contenido incluirá obras de los siglos XX y XXI y las obras permanentes convivirán con otras de invitadas que pueden llegar de museos de toda Europa, lo que aportará "identidad propia" para diferenciarse del resto de museos Thyssen de España.