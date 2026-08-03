Myandbank crea una cuenta remunerada al 3% hasta 70.000 euros

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ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)

El banco andorrano Myandbank ha creado una cuenta remunerada al 3% TAE hasta 70.000 euros para nuevos clientes y clientes actuales que incrementen sus ahorros con dinero procedente de otras entidades.

La remuneración prevista en la promoción, a la que se puede acceder hasta el 31 de diciembre, se mantiene durante un año, según ha informado el banco este lunes en un comunicado.

En el caso de los clientes actuales, la inscripción tiene que hacerse a través de la app y la remuneración se aplicará sobre el saldo añadido, que debe ser de 1.000 euros o más.

Finalizado el primer año, los clientes podrán seguir disponiendo de la remuneración máxima de la cuenta si cumplen alguno de los requisitos establecidos, como la domiciliación de la nómina o aportaciones mensuales a carteras automatizadas.

Esta iniciativa "refuerza el modelo de banca digital de Myandbank", según el banco.