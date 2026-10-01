MyInvestor alcanza los 20.000 millones de volumen de negocio

Archivo - MyInvestor - ANDBANK - Archivo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)

MyInvestor ha alcanzado los 20.000 millones de euros de volumen de negocio, unas semanas después de superar el millón de clientes, informa en un comunicado este jueves.

La entidad ha explicado que el crecimiento se fundamenta en el patrimonio en productos de inversión, que suma 14.600 millones, el 73% del total, mientras que 4.700 millones están en cuentas y depósitos, y 700 millones, en créditos.

Ha añadido que las carteras automatizadas y los fondos indexados han sido "los principales motores de este crecimiento", junto a los productos de ahorro, como la cuenta remunerada y los depósitos.

El fundador del neobanco, Carlos Aso, ha explicado que estas cifras "reflejan el éxito de la propuesta" de la entidad, basada en la facilidad de acceso a la inversión, con una amplia oferta de productos accesibles y costes competitivos.

"Una propuesta que responde a nuestro propósito de contribuir a construir una sociedad más próspera, facilitando que cada vez más personas puedan invertir de forma sencilla y sin barreras", ha añadido.