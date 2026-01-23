MyInvestor aumenta su volumen de negocio y llega a los 750.000 clientes en 2025

Archivo - Una oficina de MyInvestor. - ANAVALINO - ANDBANK - Archivo

La inversión se consolida como principal motor de crecimiento

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 23 (EUROPA PRESS)

MyInvestor, el neobanco apoyado por grupo Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España y varios Family offices, cerró 2025 con un crecimiento del 73% en numero de cuentas, lo que supone la incorporación de 316.000 nuevos clientes, hasta llegar a los 750.000 cuentas totales.

Según ha informado Andbank en una nota de prensa, el volumen de negocio aumentó un 66% respecto al año anterior, con un incremento de 5.500 millones de euros, hasta situarse en 13.817 millones.

Por líneas de negocio, los productos de inversión continuaron siendo el principal motor de crecimiento de MyInvestor en 2025, con un volumen de 9.334 millones de euros, los que representa un incremento del 94,1% respecto a diciembre de 2024.

La rentabilidad media obtenida por los clientes inversores se situó en el 7% y las carteras indexadas obtuvieron rentabilidades que oscilaron entre el 2,1% de la Cartera Ahorro, centrada en al renta fija, y el 9,3% de la cartera Metal, con un perfil 100% de renta variable.

En cuanto a las cuentas y depósitos, el saldo se situó en 3.930 millones de euros, con un crecimiento interanual del 27,3%, mientras que el saldo en hipotecas y préstamos consiguieron los 553 millones de euros, con un avance del 27,4% respecto al año anterior.

Los fondos de gamma propia, MyInvestor Value, gestionado por Carlos Val-Carreras, fue el producto más rentable de 2025, con una revalorización del 22,6%, frente al 6,67% del índice global y el 16,35% del índice de pequeñas compañías europeas, su universo de inversión.

El ejercicio se cerró con un beneficio neto de 3,15 millones de euros y una ratio de capital CET1 del 26% y TIER1 al 55%, lo que sitúa MyInvestor como una de las entidades más sólidas del país, afirma el comunicado.

OTROS PRODUCTOS

Los planes de pensiones indexados también cerraron el año con resultados positivos: MyInvestor Indexado Global obtuvo una rentabilidad del 8,3%, MyInvestor Cartera Permanente PP avanzó un 9,3% y MyInvestor Indexado S&P 500 ganó un 3,7% en el conjunto del ejercicio.

Dentro de la gamma de gestión activa, Finanbest Eficiente Bolsa Glboal se ravalorizó un 10,6% en 2025, mientras que Finanbest Eficiente Renta Fija Mixta cerró el año con un avance del 3,3%.