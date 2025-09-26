MyInvestor llega a un acuerdo para comercializar los fondos indexados de iShares

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)

MyInvestor ha alcanzado un acuerdo con BlackRock para comercializar los fondos indexados de iShares de clase S, la que tiene menor coste en España para clientes particulares, en un comunicado este viernes.

Estos fondos ya se pueden contratar en el neobanco a partir de un euro, sin comisiones de compraventa, traspaso o custodia, y estarán disponibles tanto en la compra directa como en las carteras indexadas que ofrece el banco.

Entre los nuevos fondos disponibles están el iShares Developed World Index Fund (IE) Acc EUR clase S, que replica el índice MSCI World y que tiene unos costes totales del 0,06%.

También están disponibles los fondos que quieren replicar el S&P 500 estadounidense, el MSCI Emerging Markets o el iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund EUR Hedged, que invierte en renta fija global a corto plazo con cobertura de divisa.

El director de Inversiones del banco, Ignasi Viladesau, ha explicado que la colaboración refuerza el "compromiso de liderar la inversión indexada en España".