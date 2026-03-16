El número de hipotecas concedidas en Andorra sube un 38,4% en 2025 y llega a 1.064

Gruas de nuevas promociones inmobiliarias en Andorra - MERITXELL PRAT / EUROPA PRESS

El importe medio de los préstamos para comprar viviendas crece un 20% en un año

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)

El número de hipotecas concedidas en Andorra en 2025 se incrementó un 38,4%, pasando de las 769 de 2024 a 1.064, según ha hecho público este lunes el departamento de Estadística.

Según los datos disponibles --la serie empieza en 2015-- es la primera vez que se supera el millar de hipotecas concedidas en un año.

De las 1.064 concedidas, 961 se solicitaron para comprar un inmueble para uso residencial, lo que supone un incremento del 37,5% en comparación con las 699 del año anterior.

El precio medio por el que se han concedido dichos préstamos también se incrementa y en el caso del uso residencial, en 2025 se situó en 401.591 euros, un 20,2% por encima de los 334.102 de 2024.

Por otro lado, el departamento de Estadística ha registrado una pequeña reducción del interés que se paga por el dinero prestado, situándose en el 3,7795% en comparación con el 3,8901% del 2024, y con una cuota media hipotecaria de 1.394 euros al mes.

En cuanto al perfil del demandante, Estadística señala que la mayoría son personas del país (961), pero a la vez se detecta un incremento notable de los solicitantes de origen extranjero que han pasado de 26 en 2024 a 103 en 2025 (+186,1%).

Finalmente, la edad media de los titulares de los préstamos cuando son personas físicas, en 2025 fue de 40,2 años, y la media de años que faltan para amortizar las hipotecas en curso es de 13,35 años.