El Observatorio de la igualdad hará una encuesta sobre la situación de la mujer en Andorra

Un Instante De La Reunión De La Comisión Nacional De Prevención De La Violencia De Género Y Doméstica - SFGA/ JAVILADOT

Los resultados estarán disponibles en otoño

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)

El Observatorio de la igualdad de Andorra impulsará una encuesta para conocer la situación actual de la mujer en el Principado, según ha anunciado la secretaria de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana, Mariona Cadena.

Cadena lo ha explicado este jueves durante la 19 reunión de la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia de Género y Doméstica, añadiendo que la previsión es disponer de los resultados durante el otoño, informa el Gobierno en un comunicado.

La voluntad es poder disponer de los datos cuantitativos y cualitativos necesarios para poner en marcha políticas públicas dirigidas a la realidad de las mujeres en Andorra.

La secretaria de Estado también ha informado que casi se ha completado el despliegue reglamentario de la Ley para la aplicación efectiva del derecho a la igualdad de trato y de oportunidades y a la no-discriminación entre mujeres y hombres.

Según ha detallado Cadena, solo están en curso aquellas acciones de carácter continuado que, por su propia naturaleza, no tienen una finalización determinada en el tiempo.

Durante la reunión, además, se ha presentado el protocolo de prevención, detección y actuación contra la violencia de género y doméstica hacia personas mayores usuarias de servicios sociosanitarios, aprobado recientemente por el Gobierno, y también se ha explicado la nueva ley relativa a los permisos de nacimiento igualitarios.

Finalmente, se ha hecho balance de la actividad del Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género durante el año pasado y se ha establecido un calendario de las próximas acciones a emprender en el marco de la comisión.