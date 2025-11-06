Oriol Pujol dice que su padre quiere declarar, pero que ir a Madrid durante 6 meses puede ser "mortal"

Archivo - Oriol Pujol Ferrusola, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de CiU en el Parlament e hijo del expresidente Jordi Pujol, Oriol Pujol Ferrusola, ha asegurado este jueves que su padre quiere ir a declarar en su juicio por presuntamente ocultar dinero en cuentas en Andorra, pero cree que hacerle ir a Madrid durante 6 meses "puede ser bastante mortal".

"Mortal sería como expresión dicha, pero además algo literal. Pero él tiene ganas de ir", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha añadido que su padre tiene días "realmente chungos" y días muy buenos, y que el problema está en su cuerpo castigado, débil y frágil, textualmente.

Preguntado por la información publicada por de 'El Periódico de Catalunya' que apunta que su Jordi Pujol tiene marcadores de Alzheimer, ha dicho que es cierto, pero que este no es el motivo por el que piden una inhabilitación, sino por el hecho de los traslados a Madrid durante los 6 meses que dura la causa, y piden que pueda comparecer de manera virtual.

El juicio empieza este 24 de noviembre y la Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus 7 hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola: "No habrá prisión alguna. El juicio me atrevo a decir que irá bien. La prueba es muy débil".

"Uno mira la instrucción, que es hipergrande, pesada, espesa, pero cuesta mucho encontrar el supuesto hecho delictivo que permita que algunos nos cataloguen de organización criminal", ha dicho.

CASO DE LAS ITV

En 2018, Oriol Pujol aceptó dos años y tres meses de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental en el caso de las ITV, y ha afirmado que no tuvo un juicio "justo" y que aceptó la condena para que su mujer no fuera condenada por la causa, ya que también fue imputada.

Ha explicado que a ella se le acusaba de tener una cuenta con 14 millones de euros en el extranjero junto a su hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola: "Imputaron a mi mujer bajo un argumento falso publicado en los medios", ha dicho.

Ha señalado que la unidad familiar no ha se ha tambaleado en ningún momento y que echa de menos la política, pero que no volvería.

Preguntado por si cree que la ciudadanía de Catalunya ha perdonado a su padre, ha afirmado que no sabe si la palabra es perdonar: "Creo que le han entendido".