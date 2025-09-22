Los parlamentos catalán y andorrano dialogan sobre lengua, medioambiente, IA y calidad normativa

Imagen de la reunión entre las delegaciones en el Parlament de Catalunya - PARLAMENT DE CATALUNYA

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los parlamentos de Catalunya y Andorra han llevado a cabo este lunes la primera reunión de la Comissió Interparlamentària per al Seguiment dels Assumptes i Afers Transfronterers Andorra-Catalunya, en la que han compartido experiencias sobre lengua, medio ambiente, el uso de la inteligencia artificial y la calidad de las leyes.

El Parlament de Catalunya ha acogido la reunión, en la que han participado el presidente de la Cámara catalana, Josep Rull; la vicepresidenta primera de la Mesa, Raquel Sans, y los secretarios Glòria Freixa, Juli Fernàndez, Rosa Maria Ibarra y Judit Alcalá, informa el Parlament en un comunicado.

Por parte del parlamento de Andorra han asistido la presidenta de la Comissió Legislativa de Política Exterior del Consell General de Andorra, Berna Coma; la vicepresidenta, Núria Segués, y, como miembros de la comissió: Meritxell Alcobé, Pere Baró y Cerni Escalé.

Las delegaciones han dialogado sobre estrategias para el fomento de la presencia del catalán en Europa, el impulso de la red de parlamentos verdes, el uso de la inteligencia artificial en los parlamentos y la mejora de la calidad normativa.

Además, los miembros de la Mesa han acompañado a la delegación del Consell General de Andorra en una visita por diversos espacios del Palau del Parlament.

Esta comisión estaba prevista en el memorando de colaboración que Rull y el síndico general de Andorra, Carles Ensenyat, firmaron el pasado 24 de marzo y la próxima reunión, tal como establece el memorando, se celebrará en el parlamento de Andorra durante el año próximo.