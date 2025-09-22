La policía de Andorra recibe tres denuncias por agresiones a menores

La zona del Espai Jovent de Escaldes, espacio frecuentado por los grupos agresores - MERITXELL PRAT - EUROPA PRESS

Se han identificado dos grupos de adolescentes que se dedican a agredir, amenazar e intimidar

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)

El cuerpo de policía de Andorra ha recibido en los últimos días tres denuncias relacionadas con casos de agresiones y amenazas de un grupo de adolescentes a otros menores de edad.

Según ha informado la policía en un comunicado este lunes, la última denuncia se recibió el fin de semana pasado y los hechos habrían tenido lugar a finales del mes de julio, siguiendo el mismo patrón de los casos que salieron a la luz la semana pasado a raíz de una entrevista de la presidenta de la Associació en Defensa del Jovent en Risc en la Ràdio Nacional d'Andorra.

La policía detalla que de las primeras denuncias que se recibieron había una por agresión y otra por amenazas y coacciones, y que la investigación, ya judicializada, avanza y ha permitido identificar a jóvenes presuntamente implicados en los hechos.

A partir de la información que se ha podido reunir hasta ahora, el cuerpo de seguridad ha identificado a dos grupos principales de adolescentes que presuntamente se dedican a agredir, amenazar e intimidar a otros menores.

La policía ha recordado que desde que se recibió la primera denuncia en setiembre se le ha dado "la máxima prioridad" al caso y se ha reforzado la vigilancia con efectivos uniformados y de paisano.

El operativo preventivo cuenta también con la colaboración de los servicios de circulación y juventud de los comuns (ayuntamientos) de Escaldes-Engordany y Encamp, parroquias (municipios) en las que se detectaron inicialmente los episodios violentos.

La voluntad es conseguir erradicar dichos comportamientos y que no se vuelvan a repetir, por lo que también se ha empezado a tratar la cuestión con docentes y mediadores.

RESPONSABILIDADES

La policía está atenta a todo lo que está sucediendo y ha incidido en el hecho que no sólo los agresores pueden tener responsabilidades penales, sino también aquellos jóvenes que animen o provoquen a los que agreden.

El cuerpo de policía afirma ser consciente de que dichos comportamientos están generando "inquietud" entre los jóvenes y sus familias y pide que, en caso de que tengan cualquier elemento que pueda ser de interés para la investigación, se pongan en contacto con la policía.

También instan a la ciudadanía a que si alguien detecta conductas similares, que se ponga en contacto con la policía para que pueda intervenir inmediatamente.

Finalmente, la policía incide en la importancia de evitar difundir información falsa y comentarios xenófobos y recuerda que es una cuestión que afecta menores y que hay que actuar con prudencia y con todas la garantías.