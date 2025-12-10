Los Premis Internacionals Ramon Llull reconocen el trabajo de la Fundación Roser Bru

Los premiados junto al cap de Govern - SFGA / CESTEVE

El resto de galardones destacan proyectos que ponen en valor las lenguas minoritarias y la creación en catalán

ENCAMP (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)

La 13a edición de los Premis Internacionals Ramon Llull han reconocido este miércoles el trabajo de la Fundación Roser Bru con el premio a la promoción internacional de la creación catalana, dotado con 4.000 euros, ha informado el Gobierno en un comunicado.

Los premios se han entregado en la antigua sala de emisores de Ràdio Andorra, en Encamp, en una ceremonia presidida por el jefe de Gobierno del Principado, Xavier Espot, acompañado de la ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Mònica Bonell, el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, F. Xavier Vila, la directora de la Fundació Ramon Llull, Teresa Colom, el vicepresidente del Consell departamental de los Pirineos Orientales, Nicolas Garcia, y la directora en funciones del Institut Ramon Llull, Antònia Adúgar.

El jurado considera que la institución se merece el galardón por su trabajo de "difusión, preservación e investigación" del legado artístico y cultural de la artista catalana Roser Bru y Llop, exiliada a Chile en 1939 con su familia en el mítico barco Winnipeg organizado por Pablo Neruda.

Igualmente, se ha valorado el hecho que la fundación ha permitido catalogar y favorecer la circulación de sus obras en Chile, además del papel fundamental que ha desarrollado para hacer posible la exposición retrospectiva dedicada a la artista en el Museo de Arte de Girona.

Durante el acto de entrega de los premios, Espot ha destacado el momento de vitalidad que vive la cultura catalana y ha recordado que el Gobierno trabaja para que Andorra siga siendo el escenario de la "proyección internacional del catalán".

A la vez ha destacado el trabajo para que la lengua y la cultura que comparten los catalanes del norte y del sur siga siendo sinónimo de "apertura, modernidad, libertad creativa, identidad y respeto a la diversidad".

Por su parte, Vila ha afirmado que el Pacto Nacional por la Lengua de Catalunya y el Plan de Acción Nacional de Andorra son dos herramientas para transformar los retos comunes en actuaciones "concretas y palpables".

En este contexto, ha dicho que el intercambio de experiencias, la construcción de redes transversales y la planificación conjunta de iniciativas permiten compartir recursos y estrategias, y los premios, al igual que la Fundación Llull y el Instituto Ramon Llull son un ejemplo de las "potencialidades" que ofrece el trabajo común de toda la comunidad lingüística.

OTROS PREMIOS

Por otra parte, el premio de traducción literaria, dotado con 4.000 euros, ha sido para Tiziana Camerani, en reconocimiento a su traducción al italiano de la novela 'Terres mortes' de Núria Bendicho, publicada con el título 'Terre morte' por la editorial Voland.

El jurado ha destacado que la traductora ha sido capaz de abordar con éxito el "enorme reto lingüístico" que plantea la obra de Bendicho, manteniendo los varios matices y registros de los personajes y el tono hipnótico del original.

En la modalidad de traducción literaria (dotación de 6.000 euros) se ha reconocido la trayectoria de la filóloga, especialista en teatro y traductora teatral Maria Khatziemmanuïl por el trabajo de difusión de la literatura catalana en Grecia, en particular del teatro contemporáneo.

Khatziemmanuïl es desde 2012 la directora artística del Festival Iberoamericano de Lecturas Dramatizadas que se realiza en colaboración con el Instituto Cervantes de Atenas, donde se han presentado varias obras de teatro en catalán por primera vez en griego.

La premiada también cuenta con más de cincuenta traducciones del catalán al griego de obras de Josep Maria Benet i Jornet, Cristina Clemente, Josep Maria Miró, Marta Buchaca, Guillem Clua, Lluïsa Cunille o Sergi Belbel.

Finalmente, el premio de catalanística y a la diversidad lingüística, dotado con 6.000 euros, se ha entregado al director de la Agencia regional para la lengua Friülana, William Cisilino, por su labor en la valorización de las lenguas minorizadas en Italia además del conocimiento y la atención dedicada a la realidad lingüística del catalán.