El programa Tàndem de Andorra Business celebra 10 años conectando talento joven y empresa

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 (EUROPA PRESS)

El programa Tàndem, impulsado por Andorra Business en colaboración con el Centro de Formación Profesional, ha presentado este martes su décima edición consolidándose como una de las iniciativas "clave" del país en innovación aplicada, desarrollo de talento y colaboración publico privada.

La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, ha remarcado que Tàndem es ya una marca que conecta estudiantes y empresas y que muestra que "cuando se unen esfuerzos, gana todo el mundo", informa Andorra Business en un comunicado.

Por su parte, el ministro de Relaciones Institucionales, Educación y Universidades, Ladislau Baró, ha subrayado que Tàndem demuestra que cuando el mundo educativo y el empresarial trabajan juntos, "el país sale ganando".

En esta edición participarán 70 alumnos y 10 docentes que trabajaran sobre tres retos reales que les han presentados tres empresas del país: Klockner Medical Grup (SOADCO), SETAP 365- Grandvalira Resorts y la Universidad Carlemany.

RETOS DE LAS EMPRESAS

Concretamente, SOADCO plantea diseñar un protocolo y materiales de bienvenida para que los nuevos trabajadores se sientan parte de la comunidad de trabajadores.

SETAP 365-Grandvalira Resorts busca respuestas creativas a la pregunta: "Como hacer que el cliente de entre 15 y 25 año mejore su primera experiencia en esquí u otras actividades, a través de la gamificación y otras estrategias?".

Finalmente, la Universidad Carlemany propone desarrollar soluciones para fortalecer el sentimiento de pertinencia de la comunidad de estudiantes en un modelo 100% online.

MÁS VALORACIONES

Marsol ha remarcado que si se quiere que Andorra sea un país competitivo a escala internacional es necesario "retener talento y generarlo desde casa", y considera Tàndem una herramienta estratégica porque transforma alumnos en profesionales capaces de resolver retos reales de la empresa.

Por su parte, Baró ha añadido que los jóvenes que pasan por el programa no solo aprenden, sino que aportan valor inmediato a las empresas y considera que este es uno de los modelos que el país necesita, que es "formación alineada con necesidades empresariales" y orientada a los resultados.

Desde Andorra Business se ha reafirmado el compromiso con el programa como herramienta de conexión entre talento, innovación y oportunidades profesionales, posicionando Andorra como un ecosistema vivo para la generación de proyectos.