Ramaders d'Andorra y Andbank renuevan el convenio para distribuir carne de calidad en les escuelas

Guillem Casal i Maria Suárez durante la rueda de prensa. - SFGA - JAVILADOT

La entidad bancaria subvenciona el 25% del coste de la venta del producto

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 5 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra, a través de la sociedad Ramaders d'Andorra, y Andbank han renovado el convenio de colaboración que permite distribuir carne producida bajo los distintivos 'Carne de calidad controlada de Andorra' e 'IGP Carne de Andorra' a todos los centros escolares del país.

El acuerdo permite que la entidad subvencione el 25% de los costes de distribución de la carne que se produce en el país en las cantinas de las escuelas de todos los sistemas educativos del Principado, con un importe máximo anual de 15.000 euros, informa el Gobierno en un comunicado.

El ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Guillem Casal, ha destacado que con la renovación del convenio -que se estrenó en 2022- se garantiza la distribución de carne de proximidad en las escuelas, poniendo en valor el producto "y el valor del trabajo de los ganaderos".

Por su parte, la directora de Banca País de Andbank, Maria Suárez, ha apuntado que gracias a la renovación del acuerdo, el proyecto "se consolida y refuerza", facilitado que cada vez más escolares puedan incorporar producto local en sus menús.

Guillem Casal ha detallado que entre 2022 y hasta terminar el año 2025, se han distribuido unos 16.500 quilos de carne de calidad en las escuelas y Andbank ha aportado más de 40.000 euros en total para subvencionarlos.

Además, también se ha pactado que la entidad bancaria colaborará en las acciones de formación de los ganaderos socios de Ramaders d'Andorra a través de la cesión gratuita del espacio donde realizar las formaciones.

La sociedad, llevará a cabo acciones formativas variadas que sean de interés para los ganaderos, habiéndose previsto el desarrollo de cuatro formaciones cada año en materias vinculadas a la salud animal, las nuevas tecnologías al servicio de la ganadería o en actuaciones dirigidas a contribuir a la mejora de la productividad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias.