Renfe y Hise ofrecen un billete combinado para viajar hasta Andorra

Publicado: lunes, 10 noviembre 2025 12:26

LLEIDA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe y la empresas de buses Hife han alcanzado un acuerdo para ofrecer un billete combinado que permita continuar el viaje hasta Andorra desde la estación de Lleida-Pirineus, informa Renfe este lunes.

El acuerdo contempla que se realicen cinco servicios en cada dirección todos los días de la semana, con una duración de viaje de dos horas y cuarto.

El objetivo de la colaboración es favorecer la movilidad a través de un único billete combinado y se garantizará la coordinación entre los dos servicios.

