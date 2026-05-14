Saba Infraestructuras cierra 2025 facturando 333 millones tras integrarse en el Grupo Interparking

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BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Saba Infraestructuras cerró el ejercicio de 2025 con unos ingresos de 333 millones de euros, un 4,7% más que en el ejercicio anterior, y el Ebitda alcanzó los 137 millones, tras la integración en octubre en el Grupo Interparking, uno de los principales operadores internacionales de aparcamientos, participado por accionistas institucionales de largo plazo, AG Insurance, APG y CriteriaCaixa.

Las inversiones ascendieron a 33,2 millones, destinadas principalmente a la mejora y modernización de las infraestructuras, la digitalización de procesos y el impulso de soluciones vinculadas a la movilidad, informa la compañía en un comunicado.

Las cuentas de 2025 han sido aprobadas durante la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada este jueves en Barcelona, que también ha acordado la autorización para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites legalmente establecidos, y el nombramiento del auditor de cuentas individuales de la sociedad para el ejercicio 2026.

El presidente de Saba, Salvador Alemany, y el consejero delegado de Saba y del Grupo Interparking, Roland Cracco, han hecho balance del ejercicio de la compañía, que opera en 196 ciudades de 8 países, con una red de 1.098 aparcamientos que suman 358.443 plazas y una plantilla de 2.147 personas.

Entre las actuaciones destacadas está la ampliación del aparcamiento del Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona), con 519 plazas, y la extensión de la concesión del Port de Cambrils (Tarragona), con 291 plazas, además de otras en Madrid y en Portugal, Italia, Chile, Reino Unido y Alemania, a nivel internacional.

Además, han dicho que Interparking Group mantendrá la marca Saba en algunos de sus mercados, como España y Andorra, Portugal y Chile, entre otros, y se marca un objetivo inversor de cerca de 250 millones de euros, con prioridad para reforzar el crecimiento en el mercado español.

Con la integración de Saba, el Grupo Interparking amplía su presencia internacional en el ámbito de la movilidad urbana, "apoyándose en una base financiera sólida y en la progresiva integración de capacidades operativas, comerciales y tecnológicas".