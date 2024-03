Sabrià cree que el PSOE acabará "tragando" la propuesta de financiación singular para Catalunya

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viceconseller de Estrategia y Comunicación de la Generalitat, Sergi Sabrià, cree que el PSOE acabará "tragando" la propuesta de financiación singular del Ejecutivo catalán.

"El PSOE siempre dice que no, pero acaba tragando", ha expresado Sabrià en una entrevista del programa 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra recogida este sábado por Europa Press.

"Nos dijo que no habría indultos, que no cambiaría el Código Penal, que no habría amnistía, que no habrá referéndum y ahora que no habrá financiación. De estas cinco cosas, tres ya las hemos conseguido y las otras dos van viniendo", ha afirmado Sabrià.

Al ser preguntado por la representación de partidos independentistas en las elecciones del 12M, ha apuntado que "hay un independentismo de izquierdas, que son ERC y la CUP, mientras que en la derecha independentista hay una fragmentación de narices".

Sabrià ha asegurado que no le ha sorprendido la candidatura del expresidente catalán Carles Puigdemont, y ha criticado que, en su discurso de este jueves, "el principal foco de ataque fuera contra ERC y a la vez hiciera una oferta para caminar juntos".