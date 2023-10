Serret critica que se utilice la acción exterior de la Generalitat en una "guerra ideológica"

Defiende que crear un cuerpo de acción exterior es "un mandato" de la Ley de Acción Exterior

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, ha criticado que se utilice la acción exterior del Govern en una "guerra ideológica y partidista", después de haber presentado el anteproyecto de ley del Ejecutivo catalán para la creación de un cuerpo de acción exterior.

Así ha reaccionado la consellera en una entrevista de Europa Press, al ser preguntada por si teme que algunas fuerzas políticas impugnen ante el Tribunal Constitucional (TC) este proyecto de ley del Govern, y después de que el líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ya haya avisado de que su formación "impulsará todas las acciones legales y parlamentarias necesarias para denunciar" esta iniciativa.

Serret ha defendido que la creación de este cuerpo es "un mandato" recogido por la Ley de Acción Exterior aprobada por el Parlament y servirá para desplegar las competencias en acción exterior que recoge el Estatuto de Autonomía catalán, y también ha subrayado que el TC reconoce estas competencias.

"La competencia de acción exterior la tenemos y nuestra vocación y voluntad es desplegarla al máximo", ha insistido Serret, que considera que la Generalitat cuenta con todo el marco jurídico necesario y la voluntad política para construir consensos y que salga adelante, ya que este proyecto de ley deberá ser aprobado en el Parlament, donde el Govern de ERC deberá recabar apoyos de los grupos parlamentarios.

Ha explicado que la Conselleria ha hecho rondas con los grupos parlamentarios para hacerles "partícipes de todo el procedimiento" y que pudieran ver el texto y hacer las aportaciones que creyeran necesarias antes de que llegara a la Cámara catalana.

Serret no ha concretado el número de personas que formarán este cuerpo de acción exterior, pero ha avanzado que "el primer departamento que se verá más afectado" será el suyo, y ha detallado que exigirán requisitos como idiomas y conocimiento en derecho internacional, políticas e instituciones europeas y derecho comunitario, así como en organismos multilaterales y dinámicas de relaciones internacionales.

CONFLICTO ISRAEL-PALESTINA

La consellera ha condenado el ataque de Hamás a Israel y también ha mostrado preocupación por las consecuencias posteriores, al ser preguntada por las acciones emprendidas por el Gobierno israelí, tras lo que ha pedido que "las partes paren y prevengan estos ataques indiscriminados que afectan a la población civil" y volver a la diplomacia.

Serret ha afirmado que la Generalitat no tiene constancia de que la Unión Europea haya retirado o prohibido oficialmente las ayudas al desarrollo a Palestina, después de las "opiniones dispares" de varios comisarios europeos sobre si retirar o no estas líneas.

"Continuaremos impulsando y ayudando, en la medida que el contexto lo permita, a todos aquellos proyectos que vayan en el sentido de favorecer lo que es la cultura democrática, el respeto a los derechos humanos y la ayuda humanitaria a la ciudadanía que más lo necesite", ha sostenido la consellera al ser preguntada por la posición del Govern.

DELEGACIONES EXTERIORES

Ha negado que el Govern tenga previsto abrir actualmente una delegación en Israel, y ha explicado que su predecesora en el cargo, Victòria Alsina, tampoco lo tenía previsto: "El plan de despliegue de delegaciones del anterior equipo de esta Conselleria, que se llamaba 'Més Catalunya al Món', no había previsto ninguna delegación a Israel", ha puntualizado.

Tras la salida de Junts del Ejecutivo catalán hace un año, Alsina criticó que se hubiera frenado la apertura de esta delegación, a lo que Serret ha respondido que "no había ningún informe, no había ningún paso hecho de cara a la apertura de una delegación en Israel", y ha añadido que se hizo una consulta previa al Ministerio de Exteriores, pero que la entonces consellera no anunció nada al respecto.

Preguntada por si el Govern tiene previsto abrir alguna otra delegación en 2024, la consellera ha explicado que mirarán "de confeccionar los mejores presupuestos e intentar ganar todos los apoyos y consensos de los grupos parlamentarios" para reivindicar las delegaciones como una política beneficiosa para la ciudadanía, ha dicho textualmente.

Ha concretado que, por ahora, la Conselleria se centrará en "acabar de consolidar la apertura" de las delegaciones de Corea, que quieren inaugurar a finales de año; la de Japón, la de Andorra, la de Senegal, la de Sudáfrica y la de los Estados Andinos, en Colombia, y ha apostado por crecer de forma sólida y sostenida y generar así credibilidad.

Además, ha afirmado que las próximas delegaciones "irán por Asia, sobre todo Asia meridional y el sudeste asiático, y seguramente también por el continente africano", en la zona de África occidental, ha especificado.