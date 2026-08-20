Torra ve necesario cambios de líderes independentistas porque han dejado "de ser creíbles"

Archivo - El expresidente de la Generalitat Quim Torra en una mesa redonda en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE). Foto de archivo - UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU (UCE) - Archivo

BARCELONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido que haya cambios en el liderazgo del independentismo: "Son necesarios cuando los líderes dejan de ser creíbles para hacer cosas", ha sostenido.

Así se ha pronunciado en una mesa redonda este jueves en la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent (Francia), junto con el expresidente del Govern balear, Cristòfol Soler, y el expresidente del Consell Preautonómico valenciano Josep Lluís Albinyana.

Torra ha puesto en valor los líderes del proceso independentista, pero ha añadido: "Me da la impresión, por pura deducción y por pura lógica, de que los que no fueron capaces de llegar (a la independencia), no deben ser las mejores personas para proponérnoslo".

"No siempre debemos estar condenados a los mismos liderazgos", ha afirmado Torra, que ha subrayado que, afortunadamente, hay mucho talento en Catalunya, y confía en que saldrán personas que liderarán el independentismo.

"LA MULETA DEL ESTADO"

También ha criticado que los partidos independentistas hayan acabado "convirtiéndose en muleta del Estado" del que se quieren separar, en alusión a ERC y Junts y los pactos para la investidura de Pedro Sánchez, y ha sostenido que no se puede acordar con el Gobierno, sino que apuesta por acordar una línea estratégica independentista.

En cuanto a la protección de la lengua catalana, el expresidente catalán ha sostenido que el Govern "se irá atrincherando ante todas las sentencias que irán saliendo, cada una de las cuales irá intentando devaluar un poco más el sistema actual, pero no podrá hacer muchas cosas más", y ha sostenido que el catalán solo será oficial en la UE cuando Andorra sea un Estado miembro.

Ha emplazado a la sociedad catalana a mantener el catalán y protegerlo ante la globalización, que considera que le está haciendo retroceder: "Hace falta, pienso yo, como hicieron nuestros abuelos que durante el franquismo mantuvieron la lengua, pues nos corresponde un poco a cada catalán esta necesidad", ha añadido.

Torra también ha defendido la necesidad de internacionalizar el conflicto independentista, y ha propuesto crear "una Federació dels Països Catalans, Federation of Catalan Countries", para crear una marca y proyección exterior, ha explicado.