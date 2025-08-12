Tres andorranos participarán en los Juegos Mundiales de Trasplantados de Dresden (Alemania)

Miembros de la delegación andorrana a los Juegos Mundiales de Trasplantados - ATIDA

Los deportistas competirán en las modalidades de ciclismo y dardos

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)

Tres deportistas andorranos, Mari Martínez, Kiko Castillo y Toni Gamero, participarán en representación del Principado en los Juegos Mundiales de Trasplantados 2025 que se celebrarán del 17 al 24 de agosto en Dresden (Alemania).

Según ha informado la Asociación de Trasplantados y Donantes de Andorra (ATIDA) en un comunicado, es la primera vez que la delegación andorrana está formada por tres deportistas, que competirán contra más de 2.200 atletas de 51 países en un evento que combina deporte de alto nivel, superación y un mensaje universal de solidaridad.

Gamero ha destacado que participar en los juegos es una forma de "dar las gracias" a su donante, que casualmente es de origen alemán.

Por su parte, Martínez ha reivindicado el valor colectivo de la participación, ya que en esta ocasión no competirá sola y por este motivo considera que es "más simbólico como país".

Finalmente, Castillo ha subrayado la importancia del mensaje, asegurando que los juegos son su forma de demostrar que después de un trasplante "el deporte puede continuar siendo motor de vida".

Sobre las modalidades de competición, Martínez, trasplantada de riñón, competirá en pruebas de ciclismo, y repetirá experiencia después de su participación en los juegos de Newcastle 2019.

Castillo, también trasplantado de riñón, debutará en las pruebas de contrarreloj y cursa de carretera, mientras que Gamero, trasplantado de medula ósea por una leucemia, participará en la modalidad de dardos.

Con motivo de los juegos, ATIDA ha producido una línea de equipación deportiva formada por un maillot y culote ciclista, una camiseta y un polo, artículos que ya están a la venta y cuyos beneficios se destinarán íntegramente a impulsar proyectos de sensibilización en el país y continuar dando apoyo a los pacientes trasplantados y sus familias.