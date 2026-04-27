Vidal (Comuns) dice que "no hacía falta" que Pujol viajara a Madrid pero pide conocer la verdad

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, en una rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha defendido que "no hacía falta" citar al expresidente de la Generaltiat Jordi Pujol este lunes en Madrid ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a su familia por presunto enriquecimiento ilícito para que se sometiera a otro reconocimiento médico y prestara declaración.

"Para que el juicio continúe probablemente no hacía falta hacer mover a una persona mayor, con demencia, y que, aunque insistiera en que quería declarar, probablemente no se encontraba en una situación como para poder hacerlo", ha dicho en una rueda de prensa, después de que el tribunal haya acordado eximir de responsabilidad penal al expresidente, de 95 años, por su deterioro cognitivo.

Vidal ha mostrado su respeto a la situación médica del expresidente, y ha señalado que los distintos médicos que habían evaluado a Pujol apuntaban a una "situación de demencia", por lo que ve claro que se haya tomado esta decisión.

Sin embargo, ha sostenido que esto no impide que la causa contra la familia continúe, y ha llamado a que así sea: "Catalunya se merece conocer qué es lo que sucedió, si hubo o no hubo corrupción, quién la llevó a cabo...".

"Hay informaciones que apuntan a que la familia subía de forma habitual con bolsas llenas de dinero hacia Andorra. Catalunya se merece conocer esta información, pero para que el juicio continúe no hacía falta mover a una persona mayor, con demencia", ha valorado.