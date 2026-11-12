Xavi Esteve Roca releva a Montse Pujol en la presidencia de la Trobada Empresarial al Pirineu

Xavi Esteve Roca - TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU

LLEIDA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El socio director de Motor Tàrrega, Xavi Esteve Roca, será el nuevo presidente de la Trobada Empresarial al Pirineu, mientras que Montse Pujol asumirá la vicepresidencia, informa la organización de estas jornadas en un comunicado este jueves.

Pujol es miembro de la junta ejecutiva de la Trobada desde 2020, asumió la presidencia en septiembre de 2025 relevando a Josep Serveto, que la había presidido desde 2022, y el cambio responde a "motivos personales" de Pujol, que continuará vinculada a la dirección de la entidad formando parte de la Junta.

El relevo "mantiene intacta" la voluntad que ha guiado la Trobada desde 1990: ser un espacio de referencia donde el empresariado de Lleida, Catalunya y Andorra se reúne anualmente en La Seu d'Urgell (Lleida) en junio para analizar el presente y el futuro del mundo empresarial.