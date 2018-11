48 ciudades debatirán una nueva regulación para plataformas como Airbnb y Uber en la cumbre Sharing Cities

Publicado 07/11/2018 10:59:01 CET

48 ciudades reivindicarán una nueva regulación en un encuentro entre el 12 y el 15 de noviembre

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) organizarán entre el 12 y el 15 de noviembre la cumbre Sharing Cities Summit 2018, en el que 48 ciudades internacionales reivindicarán una nueva regulación de plataformas digitales como Airbnb, Uber y Deliveroo.

En una rueda de prensa, el comisionado de Economía Social, Desarrollo Local y Consumo de Barcelona, Álvaro Porro, y la directora de investigación sobre economía colaborativa del grupo Dimmons de la UOC, Mayo Fuster, han explicado que se quiere crear un "frente común" de las ciudades para negociar con las plataformas.

"Las ciudades no pueden hacer los marcos legislativos necesarios, pero son las principales afectadas. Tenemos mucho que decir al respecto", ha asegurado Porro, que ha insistido en que el consistorio diferencia entre las plataformas que generan un impacto disruptivo y aquellas que tiene modelos socialmente responsables.

El encuentro incluirá la Declaración de las Ciudades Colaborativas, en la que se establecerá un marco común para diferenciar los distintos tipos de plataformas en función de si tienen calidades colaborativas o no, además de fijar los principios y compromisos para garantizar la soberanía de las ciudades.

Este documento actualizará y ampliará un conjunto de siete principios suscritos en el encuentro celebrado en 2017 en Nueva York, e incorporará tres nuevos principios: diferencias modelos de plataformas según su impacto; defensa de la soberanía de las ciudades, y posibles políticas públicas para abordar el fenómeno.

Entre las ciudades que acuden a esta cumbre, destacan Lisboa, Madrid, Montreal, Nueva York, París, Sao Pablo, Seül, Singapur, Estocolmo, Viena, Buenos Aires, Praga, La Haya, Valencia, Vitoria-Gasteiz, Bristol, Gant, Kobe, Santiago de Compostela, San Franciso, Bilbao y Tel Aviv, entre otras.

Porro ha recordado que el Sharing Cities Summit se celebrará en Barcelona después de las ediciones celebradas en Nueva York (2017) y Amsterdam (2016), y esta edición se integra dentro del Smart City Expo World Congress 2018, y prevé crear una red de 80 actores internacionales del ecosistema de la economía colaborativa.

MODELOS DE NEGOCIO ABIERTOS

El grupo Dimmons de la UOC publicará con motivo de la cumbre el trabajo de investigación 'Sharing Cities. A worldwide cities overview on platform economy policies with a focus on Barcelona', que identifica y analiza 100 plataformas de la ciudad que tienen un enfoque socialmente responsable.

Según el estudio, el sector de la economía colaborativa es un sector emergente y en "rápida expansión" con modelos de negocio abiertos que pretenden que otros empresarios copien la idea empresarial y la implanten en sus territorio y colaboren para mejorar el proyecto.

PROGRAMA

La sesión de bienvenida a la cumbre se celebrara el 12 de noviembre alas 8.30 horas en el Disseny Hub de Barcelona, y el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, participará a las 19.30 horas en el Encuentro de Procomuns que se celebrará en el MediaTIC.

Porro ha destacado la participación de ponentes de referencia mundial como Yochai Benkler, Juliet Schor, Rufus Pollock y Muhammad Yunus, además de la programación de más de 25 actividades, debates, mesas redondas o talleres para mostrar el "éxito" de este nuevo modelo económico.