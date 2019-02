Ada Colau, Àngels Chacón y Francisco Polo inauguran el 4YFN, que contará con 760 empresas

Publicado 25/02/2019 20:14:14 CET

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, y el secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo, han inaugurado este lunes el congreso móvil Four Years From Now (4YFN), dentro del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.

Colau y Chacón han visitado varios stands de startups de emprendedores nacionales y extranjeros, que les han explicado sus ideas y contactos y sus estrategias para impulsar proyectos emergentes.

En esta edición, el 4YFN reunirá, entre agentes del sector público y privado, más de 760 empresas y entidades, participantes de 136 países y más de 300 ponentes

También han visitado empresas emergentes del stand de Barcelona Activa de sectores como la biomedicina, la música, juegos, gastronomía y audiovisuales.

Además, este año se presenta el Barcelona Discovery Programme, dirigido a diez empresas emergentes internacionales, que están interesadas en formar parte del ecosistema económico de la ciudad.

En la visita también han participado la directora general de Barcelona Activa, Sara Berbel, y la comisionada de Tecnología e Innovación Digital, Francesca Bria.