Barcelona acogerá en noviembre una nueva edición de la 'hackathon' Nasa Space Apps Challenge

Archivo - Imagen de la Nasa Space Apps Challenge 2025 - NASA SPACE APPS CHALLENGE / FELIPE MONDINO

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona volverá a ser una de las sedes españolas de la 'hackathon' Nasa Space Apps Challenge, que se celebrará el 14 y 15 de noviembre en el campus 42 Barcelona, el campus de programación impulsado por Fundación Telefónica, el Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, y la Generalitat de Catalunya.

Organizada con el apoyo de la Fundación Telefónica, la Generalitat de Catalunya, el Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), Barcelona Activa y la Agencia Espacial Española (AEE), la 'hackathon' es la más grande del mundo en el sector STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), informan un comunicado todas las entidades este lunes.

En su última edición, la cita reunió más de 800 participantes que participaron en el evento en España, que se celebró de forma simultánea en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao y Murcia, y que situó a España como el país europeo con mayor representación.

Las entidades impulsoras han asegurado que, con esta nueva edición, Nasa Space Apps Challenge Spain "refuerza su apuesta por Barcelona como punto de encuentro para el talento joven, la innovación abierta y la colaboración entre comunidades STEAM".

Las inscripciones para participar ya están abiertas, y las personas interesadas pueden apuntarse, de forma individual o en equipo, en la web oficial de Nasa Space Apps Challenge Spain.