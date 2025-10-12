Barcelona acogerá en noviembre la I Open Tech Week sobre tecnologías abiertas y derechos digitales

BARCELONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá del 4 al 9 de noviembre la I Open Tech Week sobre tecnologías abiertas, derechos digitales y participación ciudadana, para reunir a instituciones públicas y organizaciones comprometidas con estos objetivos "frente a los grandes gigantes tecnológicos y sus déficits democráticos", informa el Ayuntamiento este domingo en un comunicado.

El evento coincidirá con el Smart City World Congress, que se hará del 4 al 6 de noviembre en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat.

Uno de los objetivos de la I Open Tech Week será reflejar el trabajo de la plataforma Decidim sobre tecnología pública vinculada a derechos digitales: es una infraestructura pública digital para la participación ciudadana, creada en Barcelona en 2017 y utilizada hoy por 450 instituciones en todo el mundo.

En la Open Tech Week convergerán por primera vez en Barcelona dos eventos: 'Decidim Fest' y 'Mozilla Festival', además de la 'Conferencia Europea 4D', "abriendo espacios de cocreación para construir tecnologías democráticas", destaca el Ayuntamiento.

DECIDIM FEST Y MOZILLA FESTIVAL

Entre los principales momentos de la Open Tech Week estará el 'Decidim Fest' (4 al 6 de noviembre) en el Canòdrom - Ateneu d'innovació digital i democràtica de Barcelona.

Este festival, organizado por la Associació Decidim y el Ayuntamiento con apoyo de la Diputación de Barcelona, reunirá voces claves del campo donde se crean la política y la tecnología: instituciones públicas, comunidades digitales, organizaciones sociales y activistas que impulsan otra manera de hacer y pensar la tecnología.

El 'Mozilla Festival' (días 7 al 9), que vuelve a Barcelona 15 años después, está organizado por la Fundació Mozilla en el Poble Espanyol y reflejará una mirada global sobre derechos digitales, justicia algorítmica y alternativas tecnológicas comunitarias.

CONFERENCIA EUROPEA 4D Antes, el 28 de octubre, se celebrará la 'Conferencia Europea 4D. Digitalización Democrática y Derechos Digitales', una propuesta de acción escénica que combina arte, activismo y tecnopolítica "para cuestionar el poder digital y activar la imaginación colectiva", organizada por Xnet y Accent Obert.

Además hay otras actividades, enmarcadas en la Agenda Giga que impulsa Unicef-ITU para promover políticas públicas de accesibilidad y conectividad global de internet como infraestructura pública en el mundo educativo.

Y el Ayuntamiento trabaja en fomentar y activar otros espacios de participación sobre tecnologías abiertas: prevé un Pacte de Ciutat por las tecnologías abiertas y democráticas.