Barcelona Activa abre una nueva convocatoria del programa 'Impulsem el que fas' con 2,7 millones

Archivo - Sede de Barcelona Activa, en una imagen de archivo - BARCELONA ACTIVA - LAURA SORIANO - Archivo

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha abierto una nueva convocatoria del programa 'Impulsem el que fas', la décima desde que se impulsó por primera vez, y que pondrá a disposición de la economía local un total de 2,7 millones de euros, ha informado este miércoles el consistorio en un comunicado.

La quinta teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, ha afirmado que estas ayudas se han consolidado como una herramienta "clave" para reforzar la economía de proximidad, generar empleo de calidad y acompañar proyectos que dan respuesta a necesidades reales de los barrios.

En esta edición, la modalidad de nueva actividad económica en paradas de mercados municipales cuenta como novedad con un presupuesto propio de 80.000 euros para facilitar la activación de hasta 10 paradas.

También se amplía el apoyo a los negocios de proximidad en zonas de alta influencia turística, aumentando el importe de las ayudas para el comercio ya existente y se incluyen el Turó de la Rovira, paseo de Gràcia, Casc Antic, Gòtic y Barceloneta como nuevos Espacios de Gran Afluencia (EGA).

Estas zonas se suman a las de Sagrada Família, Park Güell y la Rambla y su entorno presentes en 2025, en un refuerzo que el consistorio ha apuntado que se alinean con la estrategia de apoyo al sector comercial en el marco de la Capitalidad Europea del Comercio Local de Barcelona.

OCUPACIÓN DE CALIDAD

La convocatoria de 2026 también aumenta el apoyo a iniciativas de fomento de la ocupación de calidad, doblando el importe máximo subvencionable, "para dar apoyo a entidades y personas migrantes en el proceso de regularización extraordinaria".

A la vez, se incrementa la modalidad de innovación en el sector de los cuidados, que pasa a incluir el conjunto del sector y no solo las empresas centradas en los cuidados en el envejecimiento.

Por otra parte, las subvenciones mantienen la prioridad proyectos con impacto económico y social en los territorios con indicadores socieconómicos "desfavorables", como Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y Horta-Guinardó.

La agencia ha añadido que desde puesta en marcha en 2017 el programa ha financiado cerca de 1.400 proyectos y se han invertido 24,7 millones de euros en el tejido socioeconómico local.

8 MODALIDADES

La convocatoria se estructura en 8 modalidades y 24 submodalidades, con un catálogo de 64 actuaciones subvencionables, mientras que cada proyecto solo puede optar a una modalidad y una submodalidad, con un máximo de dos actuaciones que se tienen que iniciar en 2026 y tener una duración máxima de 12 meses.

Las primeras modalidades se centran en "activar y proteger el tejido comercial y económico de proximidad, fomentando la puesta en marcha de nueva actividad económica en locales vacíos de planta baja, paradas de mercado municipal y locales municipales".

La segunda modalidad mantiene el apoyo a la economía social y la tercera el fomento de la ocupación de calidad en el territorio; mientras que la cuarta va en relación a la innovación social y tecnológica en el sector de los cuidados.

La quinta es la que tiene que ver con la alimentación sostenible y el consumo responsable, y la última es la de 'Dones Lidera', novedad del año anterior que se mantiene para "acompañar el crecimiento profesional de las mujeres en el emprendimiento, la consolidación empresaria o la carrera profesional para reducir las desigualdades de género".

El período de presentación de solicitudes se ha abierto este miércoles hasta el 17 de julio y las subvenciones se otorgarán hasta terminar el presupuesto disponible de cada modalidad mediante un procedimiento de concurrencia no competitiva en el que el orden de entrega se determinará por sorteo entre las solicitudes.