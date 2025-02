Barcelona Activa abrirá las puertas del 4YFN a 35 startups para impulsar sus proyectos

Podrán mostrar sus propuestas y conectar con inversores y clientes potenciales

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha explicado este viernes que la agencia de promoción económica de la ciudad "abrirá las puertas" del 4 Years From Now (4YFN) a 35 startups para que puedan mostrar sus propuestas y conectar con inversores y clientes potenciales.

En un comunicado, Gil ha afirmado que el Ayuntamiento de Barcelona acompaña al ecosistema emprendedor para "consolidar e impulsar sus proyectos de valor capaces de generar impacto positivo y empleo de calidad" en la ciudad.

El estand de Barcelona Activa tendrá más de 200 metros cuadrados y estará dedicado al emprendimiento, y pondrá el foco en el acceso a distintas fórmulas de financiación, las empresas 'deep-tech' y de la salud, y la experiencia de usuario como "clave del éxito" tanto de las empresas que ofrecen productos físicos como de aquellas que ofrecen experiencias de compra o servicios digitales.

775 STARTUPS EN 10 AÑOS

La agencia de promoción económica ha atendido en los 10 últimos años un total de 775 startups, lo que supondría un 54% de las ubicadas en la capital catalana.

Casi el 50% de las startups atendidas en esta década han estado alojadas en algunos de los espacios de 'coworking' o incubación de Barcelona Activa, "hecho que las integra en un ecosistema de innovación y emprendimiento capaz de generar sinergias entre startups, pero también abre la puerta a servicios de alto valor como UX Lab y aumenta las posibilidades de acceder a financiación".

Gil, que también es concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento, ha detallado que el 51% de las startups atendidas en el último año por Barcelona Activa se crearon hace menos de 5 años y se encuentran, sobre todo, en fase 'seed' o en 'early stage' iniciando su comercialización.

"En estas fases, las empresas y los emprendedores necesitan optimizar al máximo sus recursos para lograr escalar el proyecto estableciendo una estrategia de monetización y comercialización eficiente, captando la financiación necesaria en el momento preciso y conectando con el ecosistema para aprovechar todas las sinergias posibles", ha añadido.

LA IA, OMNIPRESENTE

La Inteligencia Artificial (IA) estará "omnipresente" en el espacio de Barcelona Activa a través de la propuesta de Keybotics, una de las tres empresas que formarán parte del ya tradicional 'showroom' experiencial de los estands del Ayuntamiento de Barcelona.

A Keybotics le acompañaran otras startups como Nixi for Children, que usa la realidad virtual para "ayudar a reducir la ansiedad que provocan los momentos más duros de los tratamientos médicos" para los más pequeños, y Union Avatars, una solución para la creación y monetización de avatares en el ecosistema digital.

Además de las empresas presentes en el 'showroom', Barcelona Activa acompañará también a 32 startups en el Espai Village: AgoraTechAI, Airlingo, ChattyHiring, E-Pitinglish, Feeder, Laia Hub Analytics, Lernmi, Live Fresh Biotech, Lizcore, Metly, My Luno AI, Ok Clinker, One hub energía, Play Your Brand, Remote Tech Solutions, Zenit Solar Tech, Analytics 4 People, Bamboleo Talk, Beat Bureaucracy, Beder, Lead2Team, Levelab Technologies, Metascan, Myalbatross, Ovianta Technologies, Reality Telling, Salssa Enterprises, Sycai Medical, Techwiich, Tracks CO2, Waital y Wow Technology Barcelona.

ÁGORA

El espacio de ágora acogerá sesiones sobre distintos temas de interés para el ecosistema, como la mesa 'Opportunities in 2025 for Space Startups' y un bloque especialmente dedicado al emprendimiento femenino con tres sesiones.

Barcelona Activa también tendrá presencia en distintas mesas en los escenarios del 4YFN, y la economía de los cuidados "será la protagonista" de la sesión 'Technological solutions for care challenge".

Asimismo, el estand de la agencia de promoción económica contará con un 'Food Corner' que ofrecerá degustaciones gratuitas de productos de emprendedores de la ciudad como Segundo plato, Garage Beer, The Buttery group, Cupcakemoka Bakery, Bombo Pastry, Salssa y la asociación CAVA women.