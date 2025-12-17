Barcelona Activa clausura el Tallers d'Oficis 2025, programa con un 95% de inserción laboral juvenil

Participantes de la edición 2025 del programa 'Tallers d'Oficis' de Barcelona Activa. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ha despedido este miércoles la edición 2025 del 'Tallers d'Oficis' en el auditorio del Parc Tecnològic de Nou Barris, en el que ha entregado a los 56 jóvenes participantes en la iniciativa los certificados que reconocen su participación y esfuerzo, y que en su edición pasada tuvo un 95% de inserción laboral antes de 6 meses una vez finalizado el programa.

Los proyectos de 'Tallers d'Oficis' son programas de formación y trabajo para menores de 30 años que tienen como objetivo mejorar la preparación profesional y la inserción laboral de los jóvenes, informa el organismo en un comunicado.

"Se prevé que los buenos resultados se repitan en el programa de este año, que ya ha permitido la inserción del 27% de los jóvenes antes de finalizar el proyecto", ha apuntado.

Los talleres combinan una etapa de formación de 6 meses con prácticas becadas y una segunda fase de experimentación laboral con contrato laboral de 6 meses.

Barcelona Activa ha detallado que esta estructura permite a las personas jóvenes "adquirir una visión esmerada del sector profesional al que se dirijan, mejorar las competencias técnicas y reforzar la adquisición de hábitos de trabajo".

2 ITINERARIOS

El programa dispone de 2 itinerarios: el 'Taller d'Oficis Barcelona per la Natura' y el 'Taller d'Oficis de l'Espectacle i les Indústries Creatives'.

El primero se centra en formar jóvenes en el ámbito del medio ambiente, con la intervención en parques, bosques y áreas verde periurbanas, así como acciones para sensibilizar la ciudadanía en sostenibilidad; mientras que el segundo forma en el ámbito técnico de la creación y el desarrollo de los servicios relacionados con las artes escénicas.

Ha añadido que las prácticas profesionales y el contrato laboral son "especialmente útiles para conseguir la inserción laboral de los participantes" y que para llevarlas a cabo, Barcelona Activa cuenta con la colaboración de más de una docena de actores del ecosistema municipal con la participación en eventos culturales y sociales claves para la ciudad.

Estos incluyen, por ejemplo, La Mercè, la fiesta del Corpus, el encendido de las luces de Navidad, eventos del CCCB, actividades del Aula Ambiental Sants-Montjuïc o la celebración del Escena Nord.

IMPULSO OCUPACIÓN JUVENIL DE CALIDAD

Ha señalado que el programa está incluido en el convenio interadministrativo del Ayuntamiento de Barcelona y el Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC) para el despliegue de "políticas activas de ocupación en la ciudad".

También está alineado con el Plan para la Ocupación Juvenil de Calidad 2024-2030 que pone el foco en la orientación vocacional, la cualificación profesional, la promoción de la diversidad de talentos y el fomento de la iniciativa emprendedora entre las personas de entre 16 y 29 años.

Además, este último plan se enmarca en el Acord Barcleona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ABOQ), la estrategia para mejorar el acceso de la ciudadanía a la ocupación de calidad y promover una mayor equidad en la distribución de recursos ocupacionales y en el acceso al mercado de trabajo.