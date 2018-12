Barcelona Activa impulsa el empleo juvenil con 368 nuevas plazas en programas de inserción para 2019

Publicado 18/12/2018 14:43:50 CET

Barcelona Activa desplegará 368 nuevas plazas del programa de impulso del empleo juvenil 'Projectes Singulars' a lo largo de 2019, una medida aprobada este mes de diciembre por el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) mediante una subvención pública de cerca de 1,6 millones de euros.

En un comunicado este martes, Barcelona Activa ha detallado que esta nueva convocatoria abre cuatro programas para acompañar a jóvenes de entre 16 y 20 años, uno de los colectivos con más dificultades para encontrar empleo.

En programas similares anteriores, también realizados entre el SOC y Barcelona Activa, los ratios de inserción han sido superiores al 65%, lo que se consigue mejorar la calidad de vida de las ciudadanos a través del fomento del empleo, uno de los objetivos de la agencia.

Por un lado, 180 jóvenes accederán al programa 'Garantia d'Èxit BCN. Joves DAO (Joves que Descobreixen, Aprenen i s'Ocupen)', que ofrece itinerarios personalizados e integrales de acompañamiento para definir un proyecto profesional.

Los que participen en él podrán cursar una formación profesionalizadora y se promoverá la inserción laboral o el retorno al sistema educativo en los ámbitos del sector industrial, del comercio, hostelería o construcción, entre otros.

Como novedad, este programa se hace con entidades como la Fundació Gentis, Impulsem y Insercoop, así como con representación de gremios y sectores económicos como la Fundació Laboral de la Construcció, la Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona o l'Escola Gremial d'Instal·ladors d'Electricitat i Fontaneria de Barcelona.

SECTORES ESTRATÉGICOS

Por otro lado, el programa 'Oportunitats als Mercats i el Comerç de Proximitat' acogerá 51 jóvenes que, en este caso, harán itinerarios en tres perfiles profesionales del sector del comercio alimentario de venta y tratamiento de productos, para promover el relevo generacional en los mercados municipales.

En el caso de los que tienen estudios superior, Barcelona Activa también impulsa el programa 'Acceleradora laboral' para acompañar a 120 jóvenes con un objetivo profesional vinculado a uno de los sectores estratégicos de la ciudad como SAP Logística, movilidad eléctrica, análisis de datos, promotores en inserción laboral, pilotaje de drones, entre otros.

Y, también para jóvenes con estudios de nivel superior, el programa 'Joves IT Academy' capacitará a 17 personas en desarrollo web a través de la metodología 'learning by doing', y contará tanto con la ayuda de la mentoría en el sector TIC como en un acompañamiento en el proceso de búsqueda de trabajo, en la que participan el Mobile World Capital y BCN Digital.

La agencia de desarrollo ha subrayado que los cuatro programas incentivan el empoderamiento de las personas y el "reequilibrio entre territorios" para lograr un modelo justo de desarrollo económico, así como de creación, mantenimiento y reparto del empleo.